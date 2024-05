ACOV zoekt projectleden voor Paulus oratorium

Aalsmeer – Bij de ACOV (Aalsmeers Christelijke Oratorium Vereniging) zijn de repetities voor het volgende concert weer in volle gang. Het Paulus oratorium van Felix Mendelssohn Bartholdy staat op het programma. Het is een prachtig stuk, maar vraagt wel wat maanden repetitietijd.

De ACOV is een gemengd koor met ruim zestig leden verdeeld over vier stemmen. Een mooi aantal, maar er is zeker nog ruimte voor nieuwe leden of projectleden. Onder projectleden worden mannen en vrouwen verstaan die van zingen houden en het leuk vinden om specifiek dit stuk vanaf donderdag 16 mei mee te repeteren. Het is een leuke manier om kennis te maken met het koor zonder verdere verplichtingen. Is het na het concert mooi geweest, dan wordt afscheid genomen, maar de praktijk heeft bewezen dat sommige zangers het zo leuk vinden bij de ACOV dat ze blijven. Dat mag natuurlijk ook!

Oefenweekend in Brabant

Wat ook leuk is om te vermelden: de ACOV gaat in oktober voor een oefenweekend naar Brabant. Naast het repeteren op zaterdag worden er natuurlijk ook leuke dingen gedaan zodat de koorleden elkaar beter leren kennen. Vind je het leuk om projectzanger te worden? Dan ben je bij deze ook voor het weekend uitgenodigd. Aanmelden kan via de website: www.acov.nl. Voor vragen kan een mail gestuurd worden naar: voorzitter@acov.nl.

Foto: Repetitieavond ACOV. Foto: aangeleverd