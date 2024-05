Zonnige ontvangst voor brengers vrijheidsvuur

Aalsmeer – Na de herdenking in het Raadhuis maakte de groep estafettelopers en -fietsers zich op om per bus te vertrekken naar Wageningen om hier het vrijheidsvuur op te halen. Het vrijheidsvuur staat symbool voor de bevrijding van Nederland en voor leven in vrede en vrijheid. Ongeveer 2500 lopers en fietsers van ruim honderd loopgroepen komen in de nacht van 4 op 5 mei bijeen om vanuit de Stad der Bevrijding het vuur naar hun gemeente te brengen.

Een groep van 23 lopers en fietsers uit Aalsmeer en Kudelstaart vertrok rond middernacht en legden in estafettevorm de 85 kilometer naar Aalsmeer af. Het was een best zware tocht dit jaar met veel regen. Onder de deelnemers ook een gemeentelijke afvaardiging, burgemeester Gido Oude Kotte en wethouder Willem Kikkert liepen net als vorig jaar weer mee. Ook de raadsleden Greta Holtrop en Danielle Prent Bouten leverden opnieuw deze sportieve bijdrage. “Wij vinden het belangrijk om even stil te staan bij het feit dat we ons gelukkig prijzen dat we in vrede mogen leven en dat dit helaas niet voor eenieder is weggelegd”, aldus de tweede raadsleden van Absoluut Aalsmeer.

Eenmaal terug in Aalsmeer liet het zonnetje zich zien en was er een stralende ontvangst door vooral familie en kennissen. Na welkom geheten te zijn door loco-burgemeester Dirk van Willegen en kinderburgemeester Vera Keessen werd het vrijheidsvuur op het Raadhuisplein onder applaus ontstoken. Het is 5 mei Bevrijdingsdag!

Intocht van de brengers van het vrijheidsvuur.

Foto’s: www.kicksfotos.nl