Vinkeveen – Een hartstilstand treft jaarlijks duizenden mensen in Nederland. Vaak gebeurt het onverwacht: thuis, op het werk of gewoon op straat. In die cruciale eerste minuten is snelle hulp van levensbelang. Toch overleeft slechts 10 tot 20 procent van de slachtoffers. Dat percentage kan omhoog, mits omstanders weten wat te doen.

De EHBO-vereniging Lucas Vinkeveen, reanimatiepartner van de Nederlandse Hartstichting, biedt een praktische cursus waarin deelnemers leren hoe een hartstilstand wordt herkend, hoe bewustzijn en ademhaling gecontroleerd worden, hoe veilig en effectief gereanimeerd kan worden en hoe een automatische externe defibrillator (AED) wordt gebruikt. Het is kennis die niet alleen professionals, maar ook ouders, sportcoaches en betrokken burgers kan wapenen tegen machteloosheid op het moment dat elke seconde telt.

De eerstvolgende cursus Reanimatie AED vindt plaats op dinsdagavond 25 november. Na afloop ontvangen deelnemers een erkend certificaat. Het is een investering in paraatheid, in het vermogen om verschil te maken wanneer het er écht toe doet. Want op een dag is het geen oefening.

Aanmelden kan via reanimatielucasvinkeveen@gmail.com of kijk op www.ehbolucasvinkeveen.nl.

Op de foto: Kennis van reanimatie kan levens redden. Foto: aangeleverd.