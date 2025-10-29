Kees van Amstel: lachen terwijl de tijd tikt

Abcoude – In een tijd waarin alles van je eigen tijd afgaat, is het verfrissend dat Kees van Amstel juist die tijd weet te vullen met betekenis. Zijn vijfde solovoorstelling is een komisch en schrijnend verslag van een leven dat in korte tijd volledig op z’n kop ging. Hij vertelt over verlies, verandering en het alledaagse, met een scherp oog voor het absurde. Zijn verhalen zijn zo raak, dat je vergeet dat de klok doortikt. Op zaterdag 8 november om 20.15 uur staat hij in Theater Piet Mondriaan in Abcoude. Kaarten zijn verkrijgbaar via www.theaterpietmondriaan.nl.

Op de foto: Kees van Amstel. Foto: aangeleverd.