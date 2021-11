Kees de Lange eerste bij darten op dinsdag

Aalsmeer – Het bekende groepje dartliefhebbers kwam dinsdagavond bijeen in ‘t Middelpunt in Oost ondanks de voetbalwedstrijd van Oranje tegen Noorwegen. En daar hadden zij achteraf geen spijt van. Jacco Piet was al tweemaal de beste van deze groep en ook nu won hij al snel van Ben van Dam en Peter Bakker en ook Iwan van Egdom was niet tegen hem opgewassen. Maar Kees de Lange wist met 2-1 van Jacco te winnen en de leg die Jacco won ging in zes beurten uit met een finish van 107.

Kees had kort daarvoor een leg tegen Iwan uitgegooid in zeven beurten. Kees won op deze avond al zijn partijen door rustig en behoedzaam te mikken en eindigde zodoende op de verdiende eerste plek, en dat zal vast niet de laatste keer zijn. Jacco pakte een mooie tweede plaats. Na deze competitie was er nog behoefte aan een spelletje waarbij de hoge getallen volgegooid moesten worden (3x). Vreemd genoeg deed Peter Bakker dit het beste, Jacco werd tweede en Kees deed het schijnbaar rustig aan, want hij werd vierde.

Nieuwe darters

In verband met corona mag er na 20.00 uur geen alcohol meer geschonken worden, maar dat zal de darters zeker niet weerhouden. Nieuwkomers kunnen dus uitsluitend op het darten afkomen. De vaste groep hoopt nieuwe gezichten welkom te mogen heten. Iedere dartliefhebber vanaf 16 jaar is welkom op dinsdagavond in ‘t Middelpunt in de Wilhelminastraat. De entree per avond is 2,50 euro.