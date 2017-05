KDO 1 kampioen na nipte nederlaag

De Kwakel – Met nog twee speelrondes te gaan stond voor KDO 1 afgelopen zondag de uitwedstrijd tegen SJZ op het programma. Bij winst op de ploeg uit Zoeterwoude konden de Kwakelaars kampioen worden in de 3e klasse A. Bij een gelijkspel of nederlaag was het afhankelijk van het resultaat van Alphen, dat uitspeelde in Oude Wetering tegen het stugge WVC. Op voorhand had KDO namelijk vier punten meer dan concurrent Alphen weten te bemachtigen.

Al snel werd duidelijk dat SJZ de overwinning deze middag niet cadeau zou doen.

Tot grote opluchting van KDO liet WVC zich deze middag van haar allerbeste kant zien door met 4-1 te winnen van Alphen. Nadat het laatste fluitsignaal had geklonken in Oude Wetering was het kampioenschap voor KDO een feit en kon, ondanks het nipte verlies, het feest los barsten.

Aanstaande zondag 14 mei speelt KDO om 14.00 uur thuis tegen Voorschoten’97. Voor de Kwakelaars zal deze wedstrijd met name in het teken staan van het afscheid van de stoppende selectiespelers, waaronder Bart van der Tol en Rick Kruit. Voorschoten’97 is nog volop in de race voor de derde periodetitel en zal erop gebrand zijn om een goed resultaat neer te zetten in De Kwakel.

Lees voor het gehele verslag van deze wedstrijd de Nieuwe Meerbode op woensdag 10 mei.