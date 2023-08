KDO-meiden juichen voor Oranje Leeuwinnen

Uithoorn – In Nederland heerst nog geen Oranjekoorts, maar onder de voetballende meisjes van KDO leeft het WK vrouwenvoetbal zeker wel.

De Oranje Leeuwinnen doen het goed volgens het team MO-14. “Ze zijn nu eerste in hun poule”, weet de 11-jarige Romée. “Ze hebben 1-1 gespeeld tegen de VS, de huidige wereldkampioen, en ze hebben met 7-0 gewonnen tegen Vietnam”, voegt Maaike toe. “Ze worden zeker wereldkampioen”, verwacht Vita. Ook Mare heeft daar alle vertrouwen in. De meeste meiden hebben alle wedstrijden gevolgd.

Het is jammer van het tijdsverschil met Nieuw-Zeeland en Australië, waardoor sommige wedstrijden op ongunstige tijden in Nederland op tv te zien waren. “Als een wedstrijd ’s nachts was, heb ik de volgende ochtend de samenvatting gekeken”, bekent Bente. Hun ouders kijken ook mee, maar het huis is nergens oranje versierd. Hooguit dragen de meiden een oranje T-shirt of armbandje. “Als we met anderen samen kijken, dan gaan we wel los.”

Ze denken dat het Nederlands vrouwen-elftal niet populair is bij mannen en dat de wedstrijden vooral door jonge vrouwen wordt bekeken. Lieke Martens en Esmee Brugts zijn de grote favorieten onder de voetballende teamgenoten. “Lieke heeft echt power. Zij gaat ervoor”, vindt de 12-jarige Vita. Anderen prijzen Esmee omdat ze zo goed kan schieten. “Ze zijn een voorbeeld voor mij. Ik leer van hun tactiek”, zegt Maaike die links-midden speelt.

“Ik probeer hun schijnbewegingen na te doen”, voegt middenvelder Jasmijn toe. Door goed te kijken spelen de meiden zelf ook steeds beter. Waar het voor het ene meisje een grote droom is om bij het Nederlands elftal te mogen voetballen, lijkt het de ander veel te spannend. “Je speelt voor het hele land en iedereen ziet het als je een foutje maakt.” De komende wedstrijden gaan de meiden alles aan de kant zetten om te kijken en hard juichen voor de Oranjevrouwen, die inmiddels door zijn naar de kwartfinale en vrijdagnacht aan de bak kunnen tegen Spanje.