KCA presenteert klassieke muziek in Bacchus

Aalsmeer – De stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer start van een nieuwe serie klassieke kamermuziek op zondagmiddag in cultureel café Bacchus met als première op 17 oktober de beroemde pianiste Ksenia Kouzmenko.

De Wit-Russische pianiste Ksenia Kouzmenko speelt soloconcerten en kamermuziek in alle mogelijke bezettingen. In ruim dertig jaar heeft ze een enorm rijk repertoire opgebouwd, van Bach tot Kurtág. Ze zoekt continu naar nieuwe composities en maakt graag ongewone, inspirerende programma’s. Zo zijn er enkele projecten ontstaan met Tsjechische muziek, met onder andere wereldpremières van een aantal stukken uit de twintigste eeuw.

Ksenia Kouzmenko studeerde aan het conservatorium van Minsk, waar zij cum laude afstudeerde. Zij vervolgde haar opleiding bij Igor Olovnikov en bij Naum Grubert aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag. Zij was prijswinnaar tijdens verschillende internationale concoursen en heeft overal in Europa opgetreden. Vanaf 1999 geeft Kouzmenko zelf les aan het Koninklijk Conservatorium. Zondag 17 oktober komt zij naar Aalsmeer en geeft een concert in cultureel café Bacchus in de Gerberastraat. Aanvang is 15.00 uur en de entree bedraagt 20 euro.

Cabaret, Boogie Woogie en Jazz

KCA presenteert een divers scala aan voorstellingen in Bacchus. Aanstaande zaterdag 25 september kan genoten worden van cabaret met Arie Komen (vanaf 20.30 uur, toegang 15 euro), op zaterdag 2 oktober kan genoten worden van boogie woogie en blues door Mr. Boogie Woogie & The Blisters (21.uur, toegang 13,50 euro en op zaterdag 9 september verzorgt het Mike del Ferro Trio een swingend jazzoptreden (20.30 uur, toegang 20 euro).

Coronatoegangsbewijs

De overheid kwam deze week met verruimde maatregelen. Ingaande zaterdag 25 september mogen er weer meer bezoekers welkom geheten worden, maar moet bij binnenkomst van het theater het naast uw entreebewijs ook het zogenaamde coronatoegangsbewijs worden getoond. Ook voor de voorstellingen in Bacchus in dit verplicht! Toegangskaarten voor alle voorstellingen zijn verkrijgbaar in de KCA-Ticketshop (zie www.skca.nl).

Kunstroute Aalsmeer

Eerst wacht komend weekend, zaterdag 18 en zondag 19 september, de Kunstroute Aalsmeer met schilderijen, tekeningen, beelden, sieraden, poëzie en meer van ruim 90 kunstenaars op liefst twintig locaties in de gemeente. Ga genieten beide dagen van 12.00 tot 17.00 uur. Er wordt ook kunst te koop aangeboden, dus portemonnee mee! Kijk voor alle locaties op de website van KCA of op de Facebook-pagina.

Foto: De Wit-Russische pianiste Ksenia Kouzmenko.