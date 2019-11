KCA-jazz met Claudio de Rosa Quartet

Aalsmeer – Op zaterdag 16 november kan in Bacchus genoten worden van het Claudio Jr. De Rosa Quartet. Saxofonist, arrangeur en componist Claudio Jr. De Rosa is een van de interessantste opkomende muzikanten in de Europese jazzscene. De Italiaan studeerde cum laude af aan het Romeinse conservatorium waarna hij in Den Haag ook zijn master in jazzsaxofoon behaalde. Het leven in Nederland beviel de in Napels geboren tenor- en sopraansaxofonist zo goed dat hij zich na een muzikale rondreis langs de Europese podia in Nederland vestigde.

Hier richtte hij in 2016 met enkele grote internationale talenten zijn eigen hard/postbop-kwartet op, waarmee hij zijn eerste CD opnam: Groovin’Up. Dit frisse en energetische album kwam in 2017 uit onder het Italiaanse label Incipit Records. Het internationale kwartet bestaat uit Xavi Torres, een virtuoze Spaanse pianist die al eerder in Bacchus te horen was, Mauro Cottone uit Italië op contrabas en Augustas Baronas uit Litouwen op drums.

De Rosa speelt met zijn frisse en soepele stijl voornamelijk origineel werk, maar transformeert ook standards tot licht mediterraan getinte pareltjes. De 27-jarige multi-instrumentalist componeert en speelt vernieuwend, gepassioneerd en gedurfd, maar met evenveel gevoel voor traditie als de grootmeesters die hem voorgingen – zoals Joshua Redman en Michael Brecker. De Rosa heeft de jazztraditie echt volledig in zijn binnenzak. Zijn kwartet is een absolute must see voor de liefhebbers van energieke, sprankelende en uitdagende jazzcomposities.

Het KCA jazzconcert in Cultureel Café Bacchus aan de Gerberastraat in Aalsmeer begint op zaterdagavond 16 november om half tien. Toegang: uw gift. Inlichtingen Pierre Tuning, tel. 0297-360355 en Reinoud Staps, tel. 0297-325304.