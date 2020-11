KCA-jazz met Ben van den Dungen Quartet

Aalsmeer – Op zaterdag 12 december komt het Ben van den Dungen Quartet alsnog optreden in cultureel café Bacchus. Het jazzconcert dat op 16 mei van dit jaar moest worden uitgesteld, kan deze keer doorgaan!

Een van de meest succesvolle jazzinitiatieven van de laatste tijd is het ‘Tribute to John Coltrane’ project van saxofonist Ben van den Dungen. Zijn kwartet brengt een hommage aan een van de meest invloedrijke saxofonisten aller tijden, die bekendheid verwierf tijdens zijn periode bij Miles Davis en van wie de soloprojecten insloegen als een bom. De LP’s ‘Blue Trane’ en ‘Giant Steps’ verwonderden vriend en vijand en waren van meet af aan klassiekers! In de jaren zestig formeerde ‘Trane’ een nieuw kwartet en sloeg daarmee een nieuwe weg in. Een onmiddellijke verandering van de jazzmuziek van de jaren zestig was het gevolg. De modale jazz was geboren met beroemde albums als ‘Impressions’ en ‘A Love Supreme’.

Het Ben van den Dungen Quartet, met Ben van den Dungen op saxen, Miguel Rodriguez op piano, Marius Beets op bas en Gijs Dijkhuizen op drums, brengt in deze wervelende ode een hedendaagse interpretatie van een met recht als ‘classics’ bestempeld repertoire. De liefde en bewondering voor Coltrane druipt er bij Ben van den Dungen vanaf. De krant Trouw schreef: ‘Zijn spel heeft een bezieling die je in de hedendaagse jazz helaas te weinig tegenkomt.’ Het belooft een fantastisch concert te worden.

En hier kunnen in de ‘grote zaal’ van Bacchus dertig jazzliefhebbers getuige van zijn. Entree is 10 euro, leden van de KCA Jazzclub Bacchus betalen 5 euro toegang. Reserveren:Ttickets zijn nu te koop in de KCA Ticketshop.

Het jazzconcert begint op zaterdagavond om 21.00 uur, zaal open 20.30 uur, in cultureel café Bacchus XL in de Gerberastraat. Inlichtingen: Pierre Tuning (ptl@euronet.nl) telefoon 06-14461305 en Reinoud Staps (bobentom@outlook.com) telefoon 0297-325304.

Coronaregels: KCA doet er alles aan wat in haar macht ligt om het concert voor iedereen zo prettig en veilig mogelijk te maken. Dit kan niet zonder de medewerking van de bezoekers. Daarom wordt extra aandacht gevraagd voor de coronaregels van KCA in Bacchus: