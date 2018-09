KCA gedichtenfestijn valt in goede aarde

Aalsmeer – Zaterdag 1 september werd op feestelijke wijze het tienjarig bestaan van de KCA Gedichtentuin geopend op het Boomkwekerskerkhof. Wilbert Streng – voorzitter KCA- hield een origineel woord van welkom. Hij verbond de historie van de oude begraafplaats met het heden. “Vroeger kwamen de mensen uit nieuwsgierigheid kijken naar de graven en nu komt men uit belangstelling voor de gedichten.” Een citaat uit het boek: Pluk van de Petteflet (Annie M.G.Schmidt) maakte het vergelijk compleet. De zon gaf een warme blijk van waardering door vrolijk te schijnen.

Mysterieuze plek

Aan wethouder Wilma Scheltema-Alink de eer om het met linten en ballonnen versierde hek te openen. Zij sprak haar waardering uit voor alle vrijwilligers die dit feest van gedichten mogelijk hebben gemaakt. “Als meisje van zestien liep ik samen met een vriendinnetje graag over het kerkhof. Ik heb het altijd een mysterieuze en spannende plek gevonden.” Met het gedicht Seringen en de dood (Ineke Esbach) werd de poëtische middag geopend.

Romantiek en Statement

Het thema van de gedichten van dit jaar: Aarde – is goed gekozen door Marijke, Michelle, Annamarie, Leomiek en Ans, leden van de KCA werkgroep podiumkunst en literatuur. Het biedt een legio aan mogelijkheden en variaties voor de dichters. Het resultaat is een aaneen geregen ketting van romantiek, verlangen, verdriet, geestigheid, nostalgie, hoop en stevige statements. Dat de dichters tijdens de rondgang zelf hun gedichten voorlazen was een mooie vondst.

Na afloop: bij een kopje koffie en een Westplasje sprak wethouder Scheltema haar bewondering uit. “Je bent een gezegend mens als je zo los kan komen van kaders en je emoties op deze wijze weet te beschrijven en te verwoorden.”Zo’n

27 Gedichten

In totaal 27 gedichten van 24 reeds bekende Aalsmeerse dichters, de voormalige Amstelveense stadsdichter Koos Hagen, en één debutant sieren het Boomkwekerskerkhof aan de Stommeerweg op. Nieuw dit jaar is de deelname van twee dichters uit Ons Tweede Thuis. De komende twee weekenden: 8 en 9 september en 15 en 16 september (KCA kunstroute) staan van 12.00 tot 17.00 uur de hekken van het Boomkwekerskerkhof open voor het publiek.

Ook dit jaar is er een boekje samengesteld door Arie Buijs waarin alle gedichten zijn opgenomen. Het boekje is voor slechts vijf euro te koop in het Boekhuis in de Zijdstraat en in het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat.

Janna van Zon