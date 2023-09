Kat in stromende regen op dak

Regio – Kat Smokey zat al 24 uur op het dak van een woning in de Van Ghentlaan en durfde over de natte en gladde dakpannen niet meer naar beneden. Het baasje nam als laatste redmiddel contact op met de Brandweer en niet veel later kwam de hoogwerker van de Brandweer Mijdrecht de straat in rijden. Nadat ze de steunpoten hadden uitgezet ging de bemanning langzaam en heel behoedzaam naar Smokey toe die het op zijn beurt allemaal zat aan te kijken met een blik van ‘wat is dit nu allemaal weer?’ Maar toen de bak bijna bij hem was liep hij er zelfs een stukje naar toe en kon de bemanning hem vlot en veilig vangen en naar beneden brengen. Daar stond het baasje al klaar om Smokey mee naar huis te nemen. Die zal voor de schrik vast wat lekkers hebben gekregen. Bedankt bemanning van de hoogwerker Brandweer Mijdrecht, het zijn jullie als vrijwilligers die op je vrije zaterdag in actie komen!