Kandidaten De Ronde Venen op Tweede Kamerlijst

De Ronde Venen – Bij de komende verkiezingen voor de Tweede Kamer, die vandaag plaatsvinden, staan zes inwoners van de gemeente De Ronde Venen op de kieslijsten van diverse politieke partijen. Hoewel geen van hen in de top tien van hun respectieve lijsten staat, is hun aanwezigheid op het landelijke politieke toneel een teken van betrokkenheid en ambitie vanuit onze regio. De kandidaten vertegenwoordigen een breed spectrum aan politieke stromingen, wat de diversiteit binnen De Ronde Venen benadrukt.

Op de afbeelding hun namen en de partijen, waarvoor zij zich verkiesbaar stellen. In totaal dingen dit jaar bijna 1.200 mensen mee naar een zetel in de Tweede Kamer. De zes lokale kandidaten hopen met voorkeurstemmen alsnog een plek in het parlement te bemachtigen.

Fotocompilatie: Peter Pos.