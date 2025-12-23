Kajakken in het zwembad: leer veilig en ontspannen peddelen

De Ronde Venen – Kanovereniging De Ronde Venen biedt deze winter een laagdrempelige kennismaking met de kanosport. Niet buiten in koud water, maar in het verwarmde Veenweidebad in Mijdrecht. Onder begeleiding van ervaren instructeurs kunnen deelnemers in een veilige omgeving technieken oefenen en vertrouwen opbouwen.

De zwembadtraining is geschikt voor iedereen vanaf acht jaar die goed kan zwemmen: jeugd, scholieren, volwassenen en senioren. Ook belangstellenden van buiten de vereniging zijn welkom. Het programma bestaat uit vijf lessen op zaterdagmiddagen in januari en februari 2026, telkens van 16.00 tot 17.00 uur. De eerste training vindt plaats op 17 januari, de laatste op 14 februari.

Van basis tot gevorderd

Tijdens de lessen staat plezier centraal. Beginners leren onder meer instappen, zithouding en efficiënte peddelslagen. Voor wie al ervaring heeft, is er ruimte om technieken voor gevorderden te oefenen, zoals steunslagen, reddingen en het eskimoteren – zelfstandig weer bovenkomen na omslaan. Deze vaardigheden vergroten niet alleen de veiligheid, maar vormen ook een opstap naar kanopolo of het behalen van kano-brevetten (KV-A en KV-B).

Korting

De trainingen bieden een ontspannen sfeer waarin deelnemers elkaar stimuleren. De jeugd daagt de ouderen uit, maar iedereen leert op eigen tempo. Het warme, heldere water maakt het mogelijk om stap voor stap te werken aan stabiliteit, reddingen en spectaculaire moves die buiten vaak lastig te oefenen zijn.

De vereniging zorgt voor het materiaal. Deelname aan alle vijf lessen kost 35 euro voor leden en 60 euro voor niet-leden (met 25 euro korting bij lidmaatschap). Voor deelname aan het Ardennenweekend in maart is driemaal meedoen aan de zwembadtraining verplicht.

Aanmelden kan via het formulier op www.kvdrv.nl/activiteiten/zwembad-training. Daar is ook meer informatie te vinden.

Kajakken in het zwembad. Foto: aangeleverd.