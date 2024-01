Kai en Luuk gaan voor Heren Dubbel cabaret

Mijdrecht – Gewapend met piano en gitaar komt Kai Bodewitz opnieuw richting Mijdrecht. Een jonge theatermaker met een persoonlijk en muzikaal verhaal. Een moeder die gelooft in wat hij doet, een vader die niet wil begrijpen wat hij aan het doen is. Hij wil zijn eigen weg bepalen, maar als je jong bent komen er flink wat struggles bij kijken. Niks aan te doen, toch? Op 13 januari presenteert hij in ‘t Oude Parochiehuis zijn voorstelling ‘Zonder handen fietsen’. Maar dat niet alleen. Hij neemt Luuk Weggemans mee, net als Kai een jonge comedian die al diverse prijzen gewonnen heeft. Titel van Luuks voorstelling is ‘Als alles zo eenvoudig was’. Samen gaan ze voor ‘Heren Dubbel’.

Lovende recensies

Kai Bodewitz was eerder al in Mijdrecht. Op uitnodiging van het CultuurHuis Mijdrecht trad hij op tijdens TRYO in ’t Oude Parochiehuis op 18 februari 2023. Het leverde hem lovende recensies op in de lokale media en nieuwe optredens. Op 13 januari 2024 is hij terug in Mijdrecht om zijn nieuwste voorstelling te try-outen. Muziek is bij Kai een belangrijk onderdeel op het podium. Een piano en gitaar gaan niet ontbreken! Tevens staat de actualiteit hoog in het vaandel. Met een scherpe blik probeert Kai het publiek thuis te laten voelen in zijn mening.

Luuk Weggemans (Den Haag, 1997) is comedian, acteur, schrijver en regisseur. Hij won in 2023 de juryprijs van het Leeuwarder Cabaret Festival en de jury- en publieksprijs van het Amsterdams Studenten Cabaret Festival en hij stond in de finale van het Groninger Studenten Cabaret Festival. Luuk Weggemans is een echte randstad-millennial; zelfkritisch en bang voor alles. Maar ook een echte Hagenees; nuchter en direct. Gekke combinatie? Absoluut. Is hij de zoveelste heteroseksuele comedian die het publiek gaat uitleggen hoe de wereld werkt? Of móét hij grappen maken over de ongrijpbare wereld om hem heen omdat hij anders in totale paniek raakt?

Heren Dubbel is op zaterdag 13 januari in ‘t Oude Parochiehuis, Bozenhoven 152 in Mijdrecht. Kaartjes kosten € 12,50 en zijn te bestellen op https://cultuurhuismijdrecht.nl.