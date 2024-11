Kaartverkoop Grote Huis van Sint start zondag!

Aalsmeer – Het is bijna weer zover: Op zaterdag 16 november om 11.00 uur komen Sinterklaas en zijn Pieten naar Aalsmeer! Na de feestelijke intocht zal de goedheiligman tijdelijk zijn intrek nemen in het Raadhuis van Aalsmeer en vanaf die middag opent ‘Het Grote Huis van Sinterklaas’ opnieuw haar deuren. De kaartverkoop voor Het Grote Huis van Sinterklaas start op zondag 10 november om 11.00 uur. Om iedereen een mooie ervaring te geven, wordt er gewerkt met tijdsloten. Zorg dus dat je op tijd klaar zit om je plek te reserveren, want vol is vol! Kaarten zijn uitsluitend online verkrijgbaar via https://sinterklaasinaalsmeer2024.eventgoose.com. Let op: Eén kaartje geldt voor een gezelschap van maximaal vijf personen.

Kijkje in de keuken en dansen

In Het Grote Huis van Sinterklaas bewonder kan onder andere de slaapkamer van Sinterklaas bewonderd worden, mag een kijkje genomen worden in de keuken waar al het lekkers wordt bereid, mag er gedanst worden met de danspietjes en mogen kinderen op de foto met Sinterklaas en zijn Pieten.

Het Grote Huis van Sinterklaas is op zaterdag 16 november geopend van 14.00 tot 20.00 uur. Locatie: Raadhuis van Aalsmeer op het Raadhuisplein. De aankomst van Sinterklaas is om 11.00 uur in het Centrum, bij het terrein aan de Ringvaart, bereikbaar via de Kanaalstraat.

Foto’s: www.kicksfotos.nl