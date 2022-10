Kaarten voor 10e Sintbingo na uurtje al uitverkocht!

Aalsmeer – Vrijdagavond 7 oktober was de kaartverkoop voor de grote Sinterklaasbingo en deze apres ski bingo bij café Vleghaar trok veel belangstellenden. Zoveel zelfs dat binnen een klein uur alle 600 kaarten uitverkocht waren. Al ver voor de verkooptijd van half acht waren liefhebbers van bingo en dit altijd hilarische feestje naar het café gekomen om maar verzekerd te zijn van kaarten.

Sinterklaas en de Hoofdpiet waren speciaal uit Spanje gekomen om bij de verkoop aanwezig te zijn. “Ik voor de gezellilgheid, Piet om te kijken of alles eerlijk verloopt”, aldus de Sint in een reactie.

De twee zeiden verder al uit te kijken naar de tiende Sintbingo op zaterdag 10 december in Studio’s Aalsmeer. Vanwege het jubileum wordt het een speciale editie met nieuwe Sinterklazen en geweldige prijzen. Een groot gedeelte van de opbrengst gaat geschonken worden aan het Emma Thuis Team.

Foto’s: www.kicksfotos.nl

De Sintbingo is voor oudere inwoners, maar uiteraard zal er ook alle aandacht zijn voor de kinderen in Aalsmeer en omstreken, zo benadrukken Sinterklaas en Piet. “We vertrekken nu weer naar Spanje, maar op de derde zaterdag in november komen we terug en hopen op een grootse ontvangst tijdens de intocht door alle kinderen. Hier hebben wij ook al heel veel zin in. Tot gauw!”