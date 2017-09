Kaarten, ambachten en brommers dit weekend

Aalsmeer – Het is bijna weekend en dit betekent in Aalsmeer op stap. Thuis op de bank blijven zitten is zonde, er is weer van alles te doen. Vanavond, vrijdag 22 september, begint het kaartseizoen bij buurtvereniging Hornmeer en bij voetbalvereniging FC Aalsmeer. In het buurthuis aan de Dreef staan klaverjassen en jokeren op het programma en in de kantine aan de Beethovenlaan kan plaats genomen worden voor klaverjassen en hartenjagen. Aanvang beide 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur. Ook dartclub Poel’s Eye start het nieuwe seizoen deze vrijdag met een dart open voor iedereen. Inschrijven kan tot 20.00 uur in het Dorpshuis van Kudelstaart.

Burendag

Zaterdag 23 september is het Nationale Burendag en in Aalsmeer en Kudelstaart worden activiteiten georganiseerd. De Burendag in de Open Hof kerk in de Ophelialaan biedt tal van attracties voor jong en oud (springkussen, bloemschikken, optreden goochelaar). Binnen lopen kan tussen 14.00 en 17.00 uur. In Kudelstaart heeft Dock de organisatie op zich genomen en in jeugdcentrum Place2bieb aan de Graaf Willemlaan zijn workshops koken en graffiti spuiten en de jongeren willen samen met buurtbewoners een moestuin aanleggen. Een kijkje gaan nemen kan tussen 11.00 en 17.00 uur.

Red Ball Express

Ook een leuk en zeker indrukwekend uitje is de Red Ball Express. Deze rondrit met oude legervoertuigen start om 10.30 uur bij het Crash Museum in fort Aalsmeer aan de Aalsmeerderdijk. De rit gaat richting Uithoorn, Mijdrecht en Wilnis. De stoet wordt vanaf 15.00 uur terug verwacht bij het Crash Museum. Het is dan mogelijk de voertuigen te komen bezichtigen.

Amb8route

In Kudelstaart zetten acht ambachtslieden hun ateliers en werkplaatsen open voor publiek dit weekend. Er is een prachtige fietsroute gemaakt van ongeveer 15 kilometer die langs alle deelnemers komt. Kennis maken met unieke lokale ambachten en met de bijzondere natuur. Open zijn: Atelier Ada Gons Goosen, Visserijbedrijf Rekelhof, Pottenbakkerij Patch of Heaven, Beeldeneiland en atelier Femke Kempkes, Zuivelboerderij Vrouwenakker, Bollenkwekerij Koster, zeepatelier Uzepia en Theetuin (H)eerlijk. De routekaart is voor 3,50 euro te koop bij restaurant Oevers en café Op de Hoek, beiden aan de Kudelstaartseweg. De Amb8route is zaterdag 23 en zondag 24 september te bezoeken tussen 10.00 en 16.00 uur.

Avondrit Bromfiets Genootschap

Het Aalsmeers Bromfiets Genootschap organiseert zaterdag voor de derde maal de Bromfiets Avondrit. Deze keer gaat de tocht met ‘brommers van vroeger’ niet naar de hoofdstad. Te druk in Amsterdam. Er worden andere gemeenten aangedaan. De exacte route is een verrassing, maar volgens de organisatoren (Jan, Dirk, Joost en Kim) wordt het een leuke belevenis. De brommers verzamelen vanaf 19.00 uur bij café Joppe in de Weteringstraat en bezichtiging is mogelijk tot 20.00 uur. Dan vertrekkken de brommers om rond 23.00 uur weer te arriveren bij Joppe en hier kunnen de bromfietsen nog zo’n uurtje bij avondlicht bewonderd worden.

Tour de Poel

En het weekend sportief afsluiten kan zondag 24 september met de fietstocht Tour de Poel. Voor de vijfde maal wordt deze recreatieve tocht georganiseerd door TeamTimmerman. Ieder jaar voor een goed doel en dat is deze keer kinderdagcentrum De Lotusbloem. Voor de fanatieke wielrenners is er een route uitgezet van 100 kilometer, voor de iets minder sportievelingen een tocht van 70 kilometer, recreanten kunnen 40 kilometer afleggen en de familieroute is 10 kilometer lang. Starten kan vanaf 8.00 uur bij het Westeinder Paviljoen op het surfeiland aan de Kudelstaartseweg.

Fijn weekend!