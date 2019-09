Jury ontneemt Nils Eekhoff wereldtitel wielrennen

Rijsenhout – Als eerste over de streep komen en toch niet winnen. Het overkwam Nils Eekhoff afgelopen vrijdag bij het wereldkampioenschap wielrennen voor beloften in het Engelse Yorkshire. De jury schrapte hem uit de uitslag. Na een val, vroeg in de race, zou hij tijdens zijn achtervolging op het peloton te lang in de slipstream van de Nederlandse ploegleidersauto hebben gereden. In korte tijd beleefde de 21-jarige renner uit Rijsenhout na de finish zijn mooiste en vervolgens zwartste moment in zijn sportcarrière.

De wereldtitel werd toegekend aan de Italiaan Battistella, die in Harrogate als tweede van een zeven man sterke kopgroep over de streep was gekomen. Nils Eekhoff verliet aangeslagen het parcours en reageerde pas enkele uren later op twitter. “Na de blijdschap is de diskwalificatie een harde klap voor mij. Ik onderschrijf de regels van het wielrennen, maar ik vind de beslissing niet acceptabel.”

De diskwalificatie van Nils Eekhoff leverde een golf van discussie en protest op. KNWU-bondscoach Adriaan Helmantel bestreed de visie van de jury: “We hebben Nils op een rustige en faire wijze even achter de auto laten rijden.” De leiding van Team Sunweb, de ploeg van Eekhoff, en diens manager Bart van Haaren overwegen juridische stappen tegen de beslissing, maar KNWU-voorzitter Thorwald Veneberg zal geen appèl aanvragen. “Je kunt het er niet mee eens zijn, maar de scheidsrechter heeft gelijk, ook al is het een foute beslissing”, aldus Veneberg.

Op de social media werd ook met onbegrip gereageerd op de gang van zaken. In de reacties werd de jury vooral willekeur verweten. Achter volgwagens terugkeren in het peloton na een val of materiaalpech is een gangbare praktijk in het wielrennen. Met het straffen van Eekhoff zou de jury een voorbeeld hebben willen stellen. De renner kreeg op twitter onder meer steun van huidige en voormalige profs. Olivier Naesen: “Bravo jury”, Jasper Stuyven: “Zou de UCI dit ook gedaan hebben als Eekhoff vierde was geworden?”, André Greipel: “Wat een schande, Nils Eekhoff won de titel eerlijk en sterk”, Erik Breukink: “Voor mij is Nils de echte winnaar van de race”, Steven de Jongh: “Niemand begrijpt dit…”.

Het voorval, dat Nils Eekhoff de werereldtitel zou kosten speelde zich af op 125 kilometer voor de finish. De renner raakte betrokken bij een valpartij, waarbij zijn rechter arm uit de kom schoot. Het ledemaat zette hij zelf weer op zijn plaats en begon vervolgens, de pijn verbijtend, aan een achtervolging op de groep, altijd zelf trappend en soms even profiterend van de luwte achter de volauto’s.

Nadat hij was teruggekeerd in het peloton voelde hij zich nog niet fit, maar raakte alsnog op stoom na de zwaarste beklimming in het parcours. Hij haakte aan bij een kopgroep van 22 renners. Daaruit ontsnapten vijf man, die kort voor de laatste kilometer nog werden ingehaald door de indrukwekkend sterk rijdende Nils Eekhoff en drie andere achtervolgers. In de sprint was Nils de beste. Even kon hij feesten. “Het waren de beste 15 minuten van mijn leven. Die zal ik never nooit vergeten”, schreef hij, niet helemaal vrij van cynisme, op twitter.

Foto: Nils Eekhoff juicht te vroeg op het wereldkampioenschap wielrennen voor beloften, renners jonger dan 23 jaar. Foto: @TeamSunweb