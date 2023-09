Jury bijeen voor verkiezing Ondernemer v/h Jaar

Aalsmeer – Onder een stralende zon vond op 7 september de jurybijeenkomst van de verkiezing Ondernemer van het Jaar plaats in het gemeentehuis, georganiseerd door NOA (Nieuw Ondernemend Aalsmeer). In een ontspannen sfeer kwam de jury samen om te overleggen over de topondernemers die de gemeente rijk is. Zowel burgemeester Gido Oude Kotte als wethouder Economische Zaken Sven Spaargaren, beiden niet onbekend met het ondernemerschap, deelden hun ervaringen en gaven hun visie op het belang van lokale ondernemers voor Aalsmeer.

Hun betrokkenheid en passie voor ondernemen was duidelijk voelbaar en zorgde voor een extra dimensie tijdens de bijeenkomst. Wat de bijeenkomst speciaal maakte, was de diversiteit van de jury. Van financiële experts tot doorgewinterde ondernemers en professionals die de lokale bedrijven door en door kennen: de rijke mix van expertise stond garant voor levendige discussies en inzichtelijke dialogen. Esther Gouwerok heeft voor de vijfde keer de eer om deel uit te mogen maken van de jury. “Het is een privilege om Aalsmeerse ondernemers te mogen beoordelen. Iedere keer weer geeft het me nieuwe energie”, deelde ze enthousiast. En alsof de dag nog niet geslaagd genoeg was, zorgden de burgemeester en wethouder voor een verrassende twist door iedereen te trakteren op een verkoelend ijsje. Een welkome afwisseling die bij velen in de smaak viel!

Nu de jurybijeenkomst achter de rug is, wordt met spanning op de voorronde op woensdag 20 september gewacht. Wie mag dit jaar de prestigieuze titel van ‘Ondernemer van het Jaar’ dragen?