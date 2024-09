Jubileumfeestje ter ere van 10 jaar ‘Molenstaete’

Aalsmeer – Alweer 10 jaar wonen de eerste bewoners in het prachtige appartementencomplex ‘Molenstaete’ in het oude dorp. Mooi gelegen tussen het cultuurerfgoed, korenmolen De Leeuw en de aloude Dorpskerk. Tijd om dit jubileum te vieren met een feestje. In de ochtend werden door enkele bewoners gezellige zitjes geplaatst met parasols en natuurlijk de Aalsmeerse vlag in top. Het feest startte om 17.00 uur en voor deze gelegenheid waren ook twee muzikanten uitgenodigd. Na een woord van welkom was er een korte toelichting over de bouw, voor diegene die de historie niet kende. Vanaf april tot mei 2014 kwamen de eerste bewoners en in juli werd het appartementencomplex officieel geopend met de naam ‘Molenstaete’. Met de mooie binnentuin op de eerste verdieping waan je je beslist in een rustgevend hofje.

Veel dingen gebeuren in het complex door vrijwilligers die zich betrokken voelen bij de Vereniging van Eigenaren, zoals bijvoorbeeld het VvE-bestuur, de eigen bibliotheek, aandacht voor lief en leed, bijhouden van de parkeergarage, het oude papier, de vuilgroei om het gebouw en overige hand en spandiensten. Op deze wijze houden de bewoners de verstandhouding met elkaar plezierig en wonen hier op een fijne manier. Samen met de bewoners jong en oud werd er geproost op het 10-jarig bestaan. De muzikanten speelden tot het buffet open ging en er werd zelfs nog met elkaar gezongen! Het buffet was door een ander groepje bewoners verzorgd en het smaakte allemaal heerlijk. Iedereen had het gezellig met elkaar, dit was duidelijk merkbaar. Even over achten hielp eenieder mee om op te ruimen en in rap tempo was de binnentuin weer netjes als vanouds. Al met al een heel geslaagd jubileumfeestje!