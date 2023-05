Jubileumfeest Kinderhulp Afrika 35 jaar

Aalsmeer – Kinderhulp Afrika bestaat 35 jaar! Vanuit Aalsmeer zet de stichting zich in om meer dan 1000 kinderen in Oeganda de beste zorg en scholing te geven. Op zaterdag 13 mei wordt dit feestelijk gevierd: in Oegandese stijl. Vanaf 14.30 uur is iedereen welkom om dit mee te vieren in het gebouw van de Levend Evangelie Gemeente aan de Kruisweg 55 in Aalsmeerderbrug. Tijdens de feestelijke middag kunnen bezoekers genieten van Oegandese hapjes, een markt met tweedehands producten en een dans vanuit Oeganda. Ook kan Oeganda beleefd worden in de Xperience Room. Ervaar hoe de kinderen in Oeganda leven en naar school gaan.

Aan het eind van de middag is er een veiling, waar op allerlei leuke producten geboden kan worden. Van schilderijen en een rondvaart tot een fietstocht door Amsterdam. De opbrengst is bestemd om nog meer te kunnen investeren in de toekomst van de kinderen in Oeganda. Tot slot wordt er voor alle gasten een Oegandese maaltijd geserveerd. Kom ook naar de jubileumdag? Aanmelden kan via www.kinderhulp-afrika.nl/jubileum.

Hoe het begon

Kinderhulp Afrika ging 35 jaar geleden van start vanuit Aalsmeer. In die tijd kreeg de Aalsmeerder Mathijs Piet een opmerkelijk telefoontje uit Canada. Een groep Oegandese kinderen trok een jaar lang zingend door Amerika. Hun visum was bijna verlopen. Terug naar Oeganda konden de kinderen niet. Daar was oorlog. Mathijs bedacht zich niet en zette samen met anderen alles op alles om de kinderen naar Nederland te krijgen. De kinderen kregen onderdak en hebben vele concerten in Nederland gegeven. Maar daar bleef het niet bij.

Harten waren geraakt door de enorme nood in Oeganda. Een stap in geloof werd gezet en er werd 25 hectare land in Namugongo gekocht. Er werd een gebouw neergezet met slaapzalen en een leslokaal om de dertig weeskinderen op te vangen. Het begon als een droom. Nu 35 jaar later staat op hetzelfde terrein een basisschool, middelbare school, een vakschool en een kliniek. Meer dan 1000 kinderen wonen hier! Er is zorg voor hen en wat belangrijk is: ze krijgen goed onderwijs. Op deze manier is er toekomst voor hen!

Jubileumgift

Tijdens de jubileumdag wordt er op verschillende manieren geld ingezameld voor de kinderen in Oeganda. Ook kan een jubileumgift overgemaakt worden naar: IBAN NL43INGB0000005066 t.n.v. St. Kinderhulp Afrika o.v.v. jubileumgift. Kijk voor meer informatie op www.kinderhulp-afrika.nl/jubileum.

Foto: Kinderhulp Afrika (dans uit Oeganda).