Jubileumconcerten Soundsation met liveband

Aalsmeer – Op vrijdag 17 en zaterdag 18 april geeft Soundsation ter gelegenheid van haar 10-jarig bestaan twee jubileumconcerten in de evenementenhal (hal 3) van The Beach aan de Oosteinderweg. Tijdens deze concerten wordt het popkoor begeleid door de Ruben Weverlingband.

Soundsation én een liveband, dat wordt een spetterend optreden. Maar er is nog meer te genieten: er zijn meerdere gastoptredens. Het popkoor, de band en de gasten nemen de bezoekers mee terug naar de jaren zestig en zeventig. Liedjes uit het repertoire van de afgelopen tien jaar worden ten gehore gebracht. Genieten kunnen de bezoekers onder andere van ‘Mr. Blue Sky’, ‘Vivre’, ‘True Colors’, ‘Night in White Satin’ en het bekende ‘For the Longest Time’. Ook wordt op nieuwe liedjes getrakteerd. En, na afloop staat The Beach garant voor een gezellige afsluiting. Een compleet avondje uit dus!

De concerten beginnen beide avonden om 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur. Popkoor Soundsation staat onder leiding van Irma Zethof. Na de jubileumviering neemt de dirigente overigens afscheid. Het popkoor is op zoek naar een enthousiaste opvolger (m/vr).

Kijk voor meer informatie en het reserveren van kaarten op www.soundsationaalsmeer.nl