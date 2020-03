Jubileumconcert Passion: ‘Grenzeloos’

Uithoorn/Hoofddorp – Op zaterdag 28 maart verzorgt het jubilerende wereldmuziekkoor Passion uit Uithoorn vanaf 20.00 uur een avondvullend programma met de titel ‘Grenzeloos’ in Schouwburg de Meerse te Hoofddorp. De naam Passion is destijds gekozen vanwege de gepassioneerd vertolkte wereldse muziek waaruit het repertoire bestaat. Nu in Nederland de passion alom met Pasen wordt gespeeld is er wel eens verwarring en verwachten mensen kerkelijke muziek. Het tegendeel is waar.

Het koor onder leiding van dirigent Rutger van Leyden heeft haar grenzen opgezocht en zal liederen zingen uit verschillende landen van de wereld. Passion staat al 20 jaar bekend om de uitdagingen die ze durft aan te gaan en dat maakt het programma en de sound zeer gevarieerd; van swingend Afrikaans, treurig Schots, melancholisch Frans naar bevlogen Argentijns. Naast het koor zullen er ook drie verrassende gastoptredens zijn.

Kaartverkoop voor ‘Grenzeloos’ is via de leden en gaat snel. Kaarten zijn ook verkrijgbaar via info@passionkoor.nl. De toegang bedraagt 20 euro voor volwassenen en 15 euro voor jeugd tot en met 16 jaar. Een pauzedrankje is inbegrepen. Voor meer info en nadere kennismaking www.passionkoor.nl