Jubileumconcert koor United succesvol

Uithoorn – Gelukt, geslaagd, gelukkig. Die drie dingen kan iedereen beamen die meezong met het Jubileumconcert of erbij was op 23 maart in De Schutse. Een concert organiseren voor een 40-jarig jubileum heeft heel wat voeten in de aarde. Dat is meer dan gelukt en iedereen kan daar tevreden op terugkijken. Het was een geslaagd optreden waarbij het koor mooi zong en de pianist/dirigent knap speelde. Rob van Dijk speelde zelfs een improvisatie-’moppie’ met verzoekjes uit de zaal. Ook de dames van het Uithoornse Solid – Judith Beuse en Corinne Rijnders – zongen mooie ballads. Daar wordt een mens toch gelukkig van: mooie koorliederen en een spetterend eind met gospelklassieker ‘Oh Happy Day’ door Solid en koor! Daarvoor vertolkte het koor nog een fraaie ‘Jesus Christ Superstar’ medley. Al met al ‘flikte’ United het toch maar weer. Of zoals de Engelsen het zo fraai zeggen: ‘They nailed it’.

En dat slaat de spijker op zijn kop. Ondertussen gaan ze bij koor United lustig door met repeteren want zingen zit hen na 40 jaar in het DNA. Kom een keer mee-repeteren want versterking van de vocalen kunnen ze altijd gebruiken. Ga naar www.koor-united.nl voor alle info.