Jubileumconcert Fortnight Swing Bigband groot succes

Mijdrecht – In het bomvolle ’t Oude Parochie Huis in Mijdrecht was het afgelopen weekend feest. De Fortnight Swing Bigband vierde zaterdag het 25-jarig jubileum voor ‘family and friends’.

De 18-koppige bigband uit Wilnis speelde met vuur en er ontstond een vrolijke verbinding met ruim 180 muziekliefhebbers in de zaal. Het was ook een warm weerzien met veel oud-leden. Zij glimlachten bij het horen van het eerste nummer van de avond: de C Jam Blues van Duke Ellington. Het eerste nummer dat de bigband ooit speelde. Aan het eind ging het publiek al dansend uit het dak op classic ‘Blame it on the Boogie’ van de Jackson 5. Zangers Wendy Sneiders: ‘Hier doen we het voor; samen met het publiek mooie momenten maken, het smaakt naar meer.”

Het jubileumconcert van de Fortnight Swing Bigband was een groot succes. Foto: Kasia Giska Branding.