Jubileumconcert Aalsmeers Harmonie

Aalsmeer – Aalsmeers Harmonie bestaat in juni 105 jaar en dat wordt gevierd met een groot concert. Dit concert vindt plaats op zaterdag 9 juni om 20.00 uur in De Studio’s in Aalsmeer. Thema van de avond is ‘Dansend door de tijd’.

Een vereniging die 105 jaar bestaat, dat is bijzonder en dus tijd voor een groot feest. Aalsmeers Harmonie, onder leiding van Maron Teerds, viert dit met een spectaculair concert in De Studio’s. Op het programma staat muziek uit de afgelopen 105 jaar: van Strauss, Glenn Miller, Frank Sinatra, Beatles, Abba, Robbie Williams tot Douwe Bob.

Benjamin van Spangas

De presentatie van de avond is in handen van Benjamin Murck, bekend van onder andere Spangas. Murck is niet alleen presentator, maar ook zanger en zingt daarom een aantal hits mee. Daarnaast zijn er dansers die prachtige dansen laten zien op de muziek. Kortom, een afwisselend programma met leuke muziek voor jong en oud.

Kaarten à 15 euro zijn te koop bij de leden van de Harmonie, bij Het Boekhuis in de Zijdstraat en verkrijgbaar via de website. OVAK-leden en donateurs krijgen korting en betalen slechts 12,50 euro. Het concert begint om 20.00 uur, de deuren zijn open vanaf 19.30 uur en er zit een pauze in het programma. Meer informatie over de harmonie en haar activiteiten: www.aalsmeersharmonie.nl.

Foto: Eerder concert Harmonie in de Doopsgezinde Kerk.