Jubileum-editie Ouderkerker Cross

Amstelland – Zondag 24 november staat de tiende editie van de Ouderkerker Cross op het programma. In 2010 vond de eerste editie plaats en sindsdien is het een traditie op de laatste zondag van november. De Ouderkerker Cross kent een grote populariteit vanwege het fraaie parcours langs de Ouderkerkerplas.

Naast een toenemende populariteit is ook het niveau van de deelnemers steeds hoger geworden. De Ouderkerker Cross maakt onderdeel uit van de Amsterdamse Cross Competitie; een populaire reeks veldritten in de omgeving van Amsterdam. De afgelopen jaren is in Ouderkerk een indrukwekkende erelijst opgebouwd met bekende renners als Dylan Groenewegen, Nils Eekhoff, Victor Broex, Owen Geleijn en Wessel, Teun en Michiel Mouris.

Programma

10.00 uur: Jeugdcross 8 – 13 jaar

10.45 uur: Nieuwelingen (15/16 jr) en Dames,

11.30 uur: Masters 45+

12.30 uur: Senioren 17 – 44 jr, en Funklasse MTB

Alle wedstrijden duren tussen de 30 en 60 minuten. Deelnemers aan de Funklasse kunnen zich vooraf inschrijven via amstelcross@upcmail.nl

Start en finish

De start is op de ‘Aan de Wind’ en de finish is naast het strand. Voor het publiek wordt het een goed te volgen wedstrijd omdat de renners op tweederde van het parcours van ruim 3 kilometer in beeld zijn. Op 24 november zijn delen van het Ouderkerkerplasgebied van circa 8.30 tot 14.00 uur niet vrij toegankelijk. Hondenbezitters wordt verzocht honden aangelijnd te houden.