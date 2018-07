Joris Linssen met Caramba in P60

Amstelveen – Op donderdag 11 oktober brengt Joris Linssen met zijn semi-akoestische band Caramba en special guest Djem van Dijk een stukje Mexico naar P60! Na hun vorige show in P60 keert de formatie weer terug naar Amstelveen! Nederlandstalige muziek, met een vleugje Mexico. Dat is Caramba. Bestaande uit zanger Joris Linssen, Eric van Loo (contrabassist), Marcel van der Schot (accordeonist) en Kees van den Hoogen (gitarist). Zanger Joris Linssen is voornamelijk bekend als presentator van tv-programma’s ‘Hello Goodbye’ en ‘Joris’ Showsroom’. Daarnaast is hij een verrassende en energieke entertainer die al op zijn zestiende in de muziek begon.

Muzikaal ‘zusje’

Sinds twee jaar heeft de band er een muzikaal ‘zusje’ bij, namelijk Djem van Dijk (percussioniste). Djem had in 2006 een hit met de Treble, inmiddels is ze leadzangeres van de Amsterdamse lounge-formatie Dialoque. Met haar pittige percussie en prachtige stem krijgt Caramba nét dat extraatje wat er voor zorgt dat zij Caramba en het publiek tot grotere hoogte zweept.

Tour door Mexico

Caramba bestormt al sinds 1999 verschillende podia. Bekend om hun vurige spel, aanstekelijke enthousiasme en flinke portie lef. Met als hoogtepunt van hun carrière een tour door Mexico waar maar liefst 20.000 mensen in een stadion op af kwamen! Mexico inspireerde Caramba ook voor hun laatste album ‘Serenade’. De formatie werd geïnspireerd door het Mexicaanse gebruik om een orkest te laten spelen om je geliefde het hof te maken of overleden helden te eren. Hiermee brachten ook een ode aan Nederlandse artiesten. Zo zijn er nummers opgedragen aan Thé Lau (The Scene) en André Hazes.

Donderdag 11 oktober in P60, zaal open vanaf 20.00 uur, aanvang concert 21.00 uur. Meer informatie: www.p60.nl