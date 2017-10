Jordy Buskermolen 5e in Kameroen

Kudelstaart – In de afgelopen week is de 26 jarige Kudelstaartse wielrenner Jordy Buskermolen op een vijfde plaats geëindigd in het algemeen klassement van de 5-daagse wielerwedstrijd GP Chantal Biya in Kameroen. De wedstrijd startte met een zeer korte proloog midden in hoofdstad Yaoundé. Onder andere vanwege de warmte en vele uitlaatgassen in deze stad verloor Jordy een aantal seconden op de winnaar uit Frankrijk. In de daarop volgende etappe in de Kameroense heuvels werd pas echt kennis gemaakt met dit bijzondere Afrikaanse land.

Uiteraard was het hier en daar oppassen voor een aantal gaten in de weg en wisten ook diverse wilde honden hun weg naar het peloton te vinden. Dit leverde een aantal vervelende valpartijen op, maar gelukkig konden alle renners hun weg vervolgen. Jordy, uitkomend voor het Global Cycling Team, wist in de eerste etappe als tiende te finishen. Ploegmaat Niels van der Pijl finishte in de kopgroep op een vierde plek.

Lekke band bus

Etappe twee beloofde een lastige dag te worden met drie klimmetjes in de laatste 5 kilometer. In een sprint met een zeer uitgedund peloton wist Jordy op een derde plaats te finishen. De start van de derde etappe was gepland om 10.00 uur, maar werd na een lekke band van de bus die de renners naar de start zou brengen met drie uur uitgesteld. In Afrika schijnt dit de normaalste zaak van de wereld te zijn.

Tevreden

In de laatste twee etappes van 150 en 165 kilometer door het warme landschap van Kameroen met soms heftige regenbuien werd door de Nederlandse mannen van het Global Cycling Team een poging gedaan om de leiding in het klassement over te nemen van de leider uit Slowakije. Het lukte Jordy en zijn ploeggenoten niet om in deze etappes tijdwinst te pakken en verder op te schuiven in het klassement. Na vijf avontuurlijke dagen in Kameroen finishte de 26 jarige wielrenner uit Kudelstaart op de vijfde plaats in het algemeen klassement. Tevreden kijkt Buskermolen terug op een bijzonder koers in een land met een totaal andere cultuur dan in Europa gewend.

Overstap naar Monkey Town CT

De goede resultaten van Jordy in het afgelopen wielerseizoen zijn ook bij de Nederlandse profploegen niet onopgemerkt gebleven. Vanaf 2018 zal Buskermolen zijn aansluiten bij het Nederlandse Monkey Town Continental Team. Bij deze professionele formatie zal Jordy zich gaan meten met renners op een hoger niveau in zowel binnen- als buitenland.