Jordy Buskermolen 42ste in Tour de Singkarak

Kudelstaart – Hij moest er even op wachten, en veel moeilijke hoogtemeters overwinnen, maar in de slotritten van de Tour de Singkarak kon Jordy Buskermolen zich vorige week toch nog uitleven: negende in rit 6 en zesde in rit 8. Buskermolen deed dat door in de slotkilometers van etappes met minder klimwerk weg te springen uit het peloton. De kopgroepjes van die dagen bleven echter buiten bereik van de Kudelstaartse renner. In het eindklassement van de negendaagse race op het Indonesische eiland Sumatra werd hij 42ste, in het puntenklassement veertiende. De eindzege ging naar de Australiër Jesse Ewart.

Jordy Buskermolen noemde zijn exotische trip “lastig en bijzonder”: Veel beklimmingen, temperaturen tot 44 graden en lange koersdagen met vier ritten boven de 200 kilometer. “Het is wel apart dat je naast de weg soms apen ziet en fietst langs schitterende meren, rijst- en theevelden”, zegt Jordy, die ook genoot van het enthousiaste publiek langs de route, en zich gedurende de laatste dagen op de fiets steeds beter ging voelen. “Helaas was het niet genoeg voor een podiumplaats of een overwinning.”

Nu strandracen

Na zijn tropische uitstapje met gelegenheidsteam ProCyclingStats richt Jordy Buskermolen zich volledig op het strandracen. Zondag 24 november staat hij aan de start van de Beach Battle bij Wijk aan Zee, de tweede rit van de topcompetitie. “Mijn niveau is gedurende de laatste dagen van de Tour de Singkarak gegroeid en ik verwacht er de hele winter op het strand van te kunnen profiteren”, zegt Jordy hoopvol.

Foto: Jordy Buskermolen diep over het stuur gebogen om nog sneller te kunnen dalen in een rit van de Ronde van Singkarak. Foto: ProCyclingStats