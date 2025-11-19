Jongeren aan zet in Cultuurcafé

Mijdrecht – Hoe verjong je een culturele sector die vaak leunt op traditie? Zondag 23 november zoekt Cultuurcafé in Mijdrecht het antwoord. De achtste editie van dit initiatief van Stichting Cultuurpunt Ronde Venen staat volledig in het teken van jonge makers en denkers. Niet alleen om te luisteren, maar om mee te praten over kunst en cultuur in de polder.

Presentator Jeroen Dirks ontvangt vijf gasten die zelf jong zijn of intensief samenwerken met jongeren: van visueel verhalenmaker Kim Hameetman tot dansdocent Joyce Aarsman, van VJ Popke Snoek tot Arnoud Visser van jongerencentrum Tumult en creatief verbinder Casper Broekaart. Hun blik op vernieuwing wordt afgewisseld met muziek van jonge talenten.

Het Cultuurcafé is meer dan een praatprogramma; het is een uitnodiging om de culturele ruimte open te breken. Want kunst en cultuur zijn er niet alleen om te consumeren, maar om samen vorm te geven. Wie wil meepraten, is welkom op 23 november van 15.00 tot 17.00 uur in ’t Oude Parochiehuis, Bozenhoven 152. Toegang is gratis. Meer info: www.cultuurpuntrondevenen.nl.

Op de foto: Jongeren aan zet in het Cultuurcafé. Foto: aangeleverd.