Jongens Qui Vive O12 vieren feest

Uithoorn/De Kwakel – Met een daverende overwinning, alweer de vijfde op rij, vierden de jongens van Qui Vive O12 afgelopen zaterdag hun dik verdiende hockeykampioenschap. En daar hoorden natuurlijk ook bubbels en mooie bekers bij.

Aan de start een mix van ervaren spelers en nieuwe jongens, van wie er drie zelfs nog nooit hadden gehockeyd. Samen met hun trainer/coach Thies hebben ze het afgelopen jaar flink getraind en vooral heel veel gelachen. Met als resultaat een goed op elkaar ingespeeld topteam.

Het kampioenschap van Qui Vive 012. Foto: aangeleverd.