Schaken: Prijzen voor Simon en Konrad op NK

Aalsmeer – Simon en Konrad Rudolph, jeugdschakers bij AAS, hebben uitstekend gepresteerd tijdens het Open NK voor jeugdspelers in Borne van 5 tot 10 augustus. De broers uit Aalsmeer hebben allebei prijzen gewonnen. Simon Rudolph speelde bij de H-Jeugd (7 jaar) en Konrad Rudolph (10 jaar) zat in de groep van de E-Jeugd voor kinderen tot 10 jaar.

De schaakbroers hadden al op het besloten NK in april en juni gespeeld en eindigden toen als 4de en 27de. Ze waren door een leuke training in het Oosten (Krim) goed voorbereid en kwamen nu in Oost-Nederland in actie. De H-jeugd speelde 9 ronden en Simon scoorde in het begin vlot, maar moest zich in de rondes 3 en 7 gewonnen geven. Verder won hij al zijn matchen en eindigde gedeeld 2de tot 4de met Boyd Leenen en Eric Zhang, maar achter Freek Thijssen, die met 8/9 kampioen werd.

Tegen Boyd had Simon met een mataanval kunnen winnen, maar Freek kon helaas voor zijn nederlaag tegen Simon revanche nemen. Simon liet opnieuw zien dat hij tot de H-Jeugd top in Nederland behoort en qua sterkte 3de tot 5de op de rankschikking is. Uitstekend is zijn begrip voor overgang van middenspel en eindspel, maar rond zet 20 kan het ook snel mis gaan en hij speelde opnieuw te snel.

Konrad moest liefst 13 partijen spelen. Met 40 minuten bedenktijd per partij en 30 seconden increment per zet voelde hij zich op zijn gemak. Na een start met twee zeges en twee nederlagen kwam hij steeds beter in het spel en speelde sterk. Hij won ronde 5, 6, 9 en 10 (remise in ronde 8), wat deels live uitgezonden werd. In ronde 11 speelde hij zelfs op bord 1 tegen de nieuwe kampioen, G. Kazarjan, maar kon hier (nog) niet bolwerken. Door een uitstekende winst op de laatste dag tegen de Oost-Vlaming Cappan en een remise in de slotpartij tegen de sterke Duitser Mainka haalde hij 8/13 en werd daarmee 5de bij de E-jeugd. Een onverwacht succes in een sterk veld van 35 spelers.

Konrad’s speelopvatting is heel klassiek, rustig en doorgaans positioneel, wat niet vaak te zien is bij spelers van zijn leeftijd. Zo werd zijn keiharde verdediging tegen de huidige nummer 9 van Nederland (D. Madularea uit Voorburg) met een zege in ronde 9 beloond. Aan het aanvalsspel of het teruggeven van materiaal in gewonnen stellingen kan nog gewerkt worden.

Het Open NK is een uitstekend toernooi en vond nu voor de derde keer op rij plaats. Voor de toeschouwers is voldoende plek in een grote sporthal en de spelers worden tijdens de partijen niet gestoord, bovendien stond iedere schaaktafel apart van elkaar. De topborden waren live via internet te volgen, dit toernooi is zeker een aanrader voor schaakliefhebbers.

Live-partijen, foto’s en de eindstand zijn te vinden op www.onjk.nl