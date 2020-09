Jeugdschaatsen bij de Blauwe Beugel

Rijsenhout – Nu alle scholen weer open zijn en er genoten is van een mooie en warme soms tropische zomer, begint het leven weer redelijk normaal te worden ondanks de corona die Nederland nog steeds in de greep heeft. IJsclub de Blauwe Beugel heeft de trainingen deze zomer toch door kunnen laten gaan, al werd tijdens de eerste fietstraining de schema’s wel virtueel onder de leden verspreid.

Over zo’n 2,5 week gaat de ijsbaan in Haarlem alweer open en zal ook het jeugdschaatsen beginnen. Tijdens dit jeugdschaatsen, wat gaat over 25 weken, zullen de kinderen in 4 groepen op ieder hun eigen niveau les krijgen. Dit gebeurt onder leiding van 8 gemotiveerde trainers/sters die elke zaterdagmorgen vroeg opstaan om de enthousiaste kinderen het schaatsen aan te leren. Om indien gewenst, wedstrijden te rijden en met als doel door te stromen naar de trainingsgroep.

De trainingen starten op zaterdag 26 september om 8.20 uur en duren een uur. Dit jaar worden in verband met corona voorzorgsmaatregelen genomen, zodat de begeleiders, ouders en kinderen coronaproef kunnen schaatsen op de ijsbaan.

IJsclub de Blauwe Beugel voorziet de jeugd van schaatshelmen, hesjes en tassen welke mede mogelijk gemaakt zijn door de Rabobank, het Meerlandenfonds en de sponsoren van de club van 50. De helmen zijn beschikbaar gesteld door de vaste sponsor van ijsclub de Blauwe Beugel, Langhout Beton, die al meer dan 40 jaar de ijsclub voorziet van kleding. Deze middelen worden tegen borg ter beschikking gesteld en geeft een mooi geheel en uitstraling op de ijsbaan.

IJsclub de Blauwe Beugel is sinds 10 jaar serieus bezig met het jeugdschaatsen op de Kennemerijsbaan te Haarlem en heeft ook afgelopen jaar weer zo’n 45 kinderen uit de regio spelenderwijs het schaatsen bij gebracht wordt. Elk jaar stromen er wel 8 kinderen door naar de trainingsgroep, waar ze naar een hoger niveau gebracht worden. En er zijn in het verleden, en ook op dit moment weer, een aantal talenten die op landelijk niveau meestrijdt om de prijzen.

Heeft u of uw kind interesse om te schaatsen? Kijk dan op www.ijsclubdeblauwebeugel.nl voor meer informatie.