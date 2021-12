Jeugd Hockeyclub Myra scoort voor India

Amstelveen – Het wedstrijdweekend van 20 november was een speciaal weekend voor 15 jeugdteams van Hockeyvereniging Myra uit Amstelveen. Zij gingen deze dag niet alleen voor het winnen van de wedstrijd, maar zij scoorden ook voor de Bovelander Foundation. Door hun doelpunten te laten sponsoren haalden de jeugdteams gezamenlijk 1.618,24 euro op.

De Bovelander Foundation is opgezet en wordt geleid door oud-international en Olympisch kampioen Floris Jan Bovelander en zet zich in voor kinderen en jongvolwassenen in achtergestelde gebieden in India. De actie van HV Myra richt zich speciaal op een project in de regio Khunti. Deze regio ligt in de staat Jharkhand en hier heeft de Bovelander Foundation met hun lokale partner inmiddels een prachtig programma opgezet waarbij ruim 3.500 kinderen onder leiding van 30 lokale trainers twee keer per week hockeyen. Er is een lokale competitie opgezet waar jongens en meisjes van de scholen en communities tegen elkaar spelen. Deze competitie eindigt met een mooi regionaal hockey festival.

Floris Jan Bovelander reageert enthousiast: “Wat een supermooi bedrag! Hiermee kunnen we één jaar lang een extra coach laten trainen in India. Concreet betekent het dat we zo’n 60 kinderen kunnen laten hockeyen.” Ook Mette Reitsma, voorzitter van HV Myra, is content met het resultaat: “Ik ben trots op de jeugdteams die dit gerealiseerd hebben! Zo tonen wij als club onze brede maatschappelijke betrokkenheid bij sport, en hockey in het bijzonder.” De actie werd gefaciliteerd en mede mogelijk gemaakt door het nieuwe online-sponsoring platform www.goal41.nl. Meer weten over de activiteiten van Floris Jan in India? Kijk dan op www.bovelanderfoundation.com.

Foto: De cheque werd afgelopen weekend overhandigd door Mette Reitsma (voorzitter HV Myra) aan Floris Jan Bovelander (Bovelander Foundation).

Foto: Michel Kriatkow