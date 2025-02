Jetze Plat op Rick FM

Zondag 16 februari komt para-atleet Jetze Plat in het sportprogramma van Rick FM Sport & Co. Jetze heeft in zijn sportcarrière inmiddels 7 Paralympische titels, 17 WK titels, 7 EK titels en 19 EK titels behaald. Jetze die geboren en getogen is in Vrouwenakker is een regelmatige gast bij Rick FM. We gaan in de uitzending van 16 februari met hem terugkijken op het jaar 2024. Vorig jaar was hij een echte gouddelver, want hij wist maar liefst 9 gouden medailles te veroveren, waarvan 3 op de para olympische spelen in Parijs. Tijdens ons vorige interview met Jetze, begin 2024, zei hij dat hij nieuwe plannen had voor na de Olympische Spelen. Dus we gaan zeker met Jetze vooruit kijken naar 2025 en verder. Sport & Co wordt uitgezonden tussen 11 en 13 uur en is in Uithoorn en De Kwakel te beluisteren via de Ether 106.3 FM, Digitaal Caiway 867 en Digitaal Delta 800. En in Aalsmeer Digitaal Caiway 867 en Digitaal Delta 800. In de regio via DAB+.En op de hele wereld via de Live stream; https://www.rickfm.nl/radiogids/stream,



Foto: aangeleverd