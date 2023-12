Jazzliefhebbers opgelet: Pete Bog’s Bigband treedt op

Uithoorn – Op donderdag 21 december a.s. geeft de Pete Bog’s Bigband van 21.00 – 22.00 in het KNA-gebouw een kerstconcert. Toegang is gratis. Speciale gast is de zangeres Vickie Tamboer. Na afloop is er een drankje te verkrijgen. Ook voor muzikanten die graag een kijkje willen nemen met het spelen in een bigband is er ruimte om na afloop met de leden kennis te maken.

Ze zoeken nog een trompetist. Locatie: muziekvereniging KNA, Legmeerplein 49, 1422 RG Uithoorn. De Pete Bog’s Big Band bestaat uit vijf saxofoons, vier trombones, vier trompetten en een ritmesectie. Allen stuk voor stuk enthousiaste en gedreven muzikanten die met veel plezier swing-, latin- en rockmuziek laten horen. De Big Band staat onder artistieke leiding van Gerard Kleijn, actief als trompettist in binnen- en buitenland, docent, workshopleider en dirigent van diverse bigbands.