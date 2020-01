Jazz op de Nieuwe Meer met Eduardo Blanco

Aalsmeer – Swingen op de haven op zondag 26 januari om vier uur in de middag. Tijdens Jazz op de Nieuwe Meer treden Eduardo Blanco op trompet en Rinus Groeneveld op saxofoon samen op met het Trio Jos van Beest.

Eduardo Blanco is een Spaanse trompettist die zijn muzikale opleiding wereldwijd heeft genoten en inmiddels ook over de hele wereld heeft opgetreden. Hij was zes jaar docent aan de beroemde Taller de Music school in Barcelona en trok toen naar Nederland waar hij in korte tijd uitgroeide tot een veelgevraagd sessiemuzikant en een gerespecteerd bandleider. Zijn eigen stijl – een sfeervolle en persoonlijke interpretatie van klassieke jazz – roept herinneringen op aan de muziek van Miles Davis en Chet Baker. Zijn optredens zijn een bijzondere kans voor jazzliefhebbers om pure, vroege bebop te ervaren, gespeeld door een jonge, internationaal vermaarde trompettist met een enorme passie voor dit genre.

Hij krijgt de steun van Rinus Groeneveld, inmiddels een van de beste tenorsaxofonisten van Nederland, die steeds blijft verbazen met zijn ruig swingende muzikale ideeën. En natuurlijk van het immer swingende trio van de virtuoze pianist Jos van Beest, met Erik Schoonderwoerd op bas en Ben Schröder op drums.

Het wordt een fantastische muziekmiddag met dit ‘klassieke’ jazzkwintet. Jazz op de Nieuwe Meer zondagmiddag 26 februari om vier uur. Adres: Stommeerweg 2, 1431 EW Aalsmeer. Toegang: uw gift. Inlichtingen: Henny Essenberg tel. 0297-327698 en Pierre Tuning, tel. 0297-360355.