Jaarlijkse Schrijversparade in Huiskamermuseum

Door Janna van Zon

Aalsmeer – Maandag 14 oktober kwam een deel van de kinderraad bijeen in het Huiskamermuseum. Chiemeze, Sarah, Yuna, Hugo, Lisa en Hanna houden allemaal van taal. Zij vormen met elkaar een werkgroep met als doel andere leerlingen van groep zeven en acht ervan te overtuigen dat bezig zijn met taal heel leuk is. Samen een verhaal schrijven of een gedicht leren maken, een gedichten bundel samenstellen, een leesclub oprichten. Er werden mooie plannen gemaakt voor het komende schooljaar om regelmatig bij elkaar te komen. Iedereen had er veel zin in.

Workshop gedichten maken

Er werden echter niet alleen plannen gemaakt, de kinderraad ging ook zelf aan de slag! Na uitleg hoe een woordgedicht ontstaat, ging iedereen aan het werk. Er werd met elkaar overlegd en ook veel gelachen. Het verbluffende resultaat is te zien en te lezen in het Huiskamermuseum. Zaterdag 2 november wordt er in het Huiskamermuseum weer de jaarlijkse Schrijversparade gehouden. In de ochtend van 10.00 tot 12.00 uur geeft Marco van der Bij – voormalig dorpsdichter van Woerden – een workshop gedichten maken. Hij daagt leerlingen van groep zeven en acht uit om mee te gaan doen aan dit leuke avontuur, want Marco leert je in één uur tijd wat een gedicht is en hoe je dat kan maken. Iedereen mag een eigen thema bedenken. Zelf heeft hij al een aantal gedichtenbundels geschreven.

Marco neemt ook zijn gitaar mee en zal een aantal zelf geschreven teksten zingen. Hij verheugt zich om er samen met kinderen een mooie dichterlijke ochtend van te maken. De Schrijversparade wordt om 10.15 uur officieel geopend door kinderburgemeester Chiemeze. “Wij gaan het mooi versieren zodat iedereen weet waar het Huiskamermuseum is”, heeft hij beloofd. Ook ouders en grootouders worden uitgedaagd om mee te komen. Ook voor hen is er een leuk schrijfprogramma bedacht. Het adres van het huiskamermuseum is Van Cleeffkade 12 a. Opgeven kan per mail: nackwach@tiscali.nl

Leden van de kinderraad bijeen in het Huiskamermuseum. Foto’s: aangeleverd