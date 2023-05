Jaarlijks onderhoud aan Aalsmeerbaan Schiphol

Schiphol – De Aalsmeerbaan van luchthaven Schiphol is van maandag 22 tot en met woensdag 31 mei in onderhoud. Hierdoor is de start- en landingsbaan niet beschikbaar voor vliegverkeer. De vliegtuigen die normaal starten vanaf of landen op de Aalsmeerbaan maken in deze periode meer gebruik van de andere banen. Tijdens piekmomenten zal voornamelijk de Buitenveldertbaan als tweede start- of landingsbaan worden ingezet.

Zwanenburgbaan deels open

De werkzaamheden aan de Zwanenburgbaan zijn overigens, na ongeveer een maand vertraging vanwege het slechte weer, grotendeels uitgevoerd, maar nog niet geheel voltooid. De baan is in gebruik voor starten en landen vanuit het noorden. Voor landen vanuit het zuiden zijn er eerst meetvluchten op 13 en 21 mei. De baan is eind juni weer volledig inzetbaar.

Reparaties, schoonmaken en grasmaaien

Tijdens het onderhoud aan de Aalsmeerbaan wordt de baan hersteld waar nodig en worden kleine reparaties uitgevoerd. De lampen worden schoon gemaakt, de kabels en elektra gecontroleerd en het gras rondom de baan gemaaid. Ook worden de afvoeren van de baan doorgespoeld. Omdat de Aalsmeerbaan tijdens deze werkzaamheden niet in gebruik is voor vliegverkeer, is er ook gelegenheid om de taxibanen rondom te controleren en de bebording aan te passen. Deze geclusterde werkzaamheden worden uitgevoerd in samenwerking met Heijmans.

Volg het vliegverkeer live

Weten welke en wanneer een start- of landingsbaan in gebruik is? Kijk dan in de Notifly app of ga naar bezoekbas.nl. Vragen over het baanonderhoud of het vliegverkeer? Neem dan contact op met BAS, Bewoners Aanspreekpunt Schiphol via 020-6015555.