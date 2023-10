IVNlezing Amfibieën en Reptielen in De Ronde Venen￼

Regio – Niet iedereen is direct blij als hij of zij een kikker ziet. Of een salamander. Ze zijn niet echt aaibaar, een beetje glibberig misschien. Toch zijn ze boeiender dan u misschien denkt. En dat zal Edo Goverse u laten zien op 7 november. Hij neemt ons deze avond mee in de wereld van amfibieën en reptielen. Welke soorten komen er zoal voor in onze directe omgeving? Wat zegt hun voorkomen of juist afwezigheid ons? Welke rol spelen ze in de het ecosysteem? Is het gekwaak van kikkers alleen maar leuk of heeft dat een doel?

Edo is medewerker bij de UvA en projectleider bij RAVON. Hij is verantwoordelijk voor het landelijke Meetprogramma Amfibieën. Dat is een netwerk waarbij vrijwilligers door het hele land salamanders, padden en/of kikkers tellen. Het wordt een spannende avond en u zult zien: ze zijn aaibaarder dan u denkt! De avond wordt gehouden in het : NME-centrum De Woudreus, Pieter Joostenlaan 28a, Wilnis. Zaal open om 19.45; aanmelden niet nodig