IVN Winterwandeling

Regio – IVN De Ronde Venen en Uithoorn organiseert zaterdagochtend 18 januari om 09.30 uur een acht kilometer lange winterwandeling door een deel van de polder Groot Wilnis-Vinkeveen. Een prachtig oer-Hollands veenweidegebied, dat zich uitstrekt van de Nieuwkoopse plassen in het zuiden tot aan de Vinkeveense plassen in het noorden en dat nét niet het laagste punt van Nederland aantikt.

Een woordvoerder vertelt: “Uiteraard lopen we niet door het hele gebied, maar wel een stukje langs de Kromme Mijdrecht, in de volksmond vaak de Amstel genoemd. Daarna doorkruisen we de Wilnisse Bovenlanden. Hier kunnen we genieten van alle waterwegen met de vele uitgestrekte veenweides. Het gebied is een trekpleister voor weidevogels en heeft veel waardevolle water- en oevervegetatie. Sommige grutto’s blijven in de winter in Nederland; misschien zien we er wel eentje. Deze wandeling is een mooie gelegenheid om de natuur en de rust van de polder te ervaren. Zorg voor warme kleding en trek goede wandelschoenen aan, want het veenweidegebied kan behoorlijk nat en modderig zijn. Neem iets warms te drinken en wat te eten mee voor tijdens de koffiestop.”

Aanmelden voor deze wandeling kan op de website van IVN De Ronde Venen en Uithoorn via https://bit.ly/4hbRSYn.

