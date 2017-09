IVN Peutertocht met kabouter Kwebbel

Streek – Op zondag 8 en 15 oktober organiseert IVN De Ronde Venen & Uithoorn een natuurbeleving voor peuters in het prachtige gebied De Groene Jonker. De beleving voor kinderen van 2 tot 6 jaar duurt op beide dagen van 10.30 tot 11.30 uur.

Een IVN-natuurgids (kabouter ‘Kwebbel’) begeleidt hen daarbij. Samen met Kwebbel zorgen de peuters ervoor dat tijdens de tocht De Groene Jonker rood kleurt! Hoe? Ieder deelnemend kind krijgt een rode muts op en draagt een Kwebbel-ketting.

Zo beleef je met de groep de herfst en ga je op zoek naar sporen van kabouters en dieren. Kwebbel vertelt van alles over de herfst en hoe de kabouter met zijn familie hier kan leven.

En weet je dat Kwebbel ook met dennenappels speelt? En wat de dieren met deze appels doen? Wil jij dat ook weleens zien? Geef je dan op voor de peutertocht en kom naar De Groene Jonker!

Tijdens de herfstspeurtocht zijn de peuters lekker actief buiten bezig, leren spelenderwijs en doen natuurervaring op met verschillende zintuigen. En wat een leuke manier om zo samen met ouders/verzorgers met het natuurgebied kennis te maken. Let op, de paden kunnen drassig zijn, dus draag waterdichte schoenen of laarzen. Het gebied is niet geschikt voor wandelwagens.

Verzamel- en vertrekpunt: parkeerplaats de Roerdomp, Hogedijk 6, Zevenhoven.

Kosten: € 2,50 per kind (voor muts en beleefzakje), graag gepast betalen bij het verzamelpunt. Tijdens deze peutertocht worden voor PR-doeleinden foto’s gemaakt. Aanmelden bij Ellen Aarsman, tel 0297-288106/e-mail r.aarsman@telfort.nl. Ga voor meer informatie naar de website https://www.ivn.nl/afdeling/de-ronde-venen-uithoorn.