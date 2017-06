Aalsmeer – Sinds dinsdag 13 juni wordt kater Bas vermist. Bas is een Europese korthaar en cypers-rood van kleur. Hij heeft een witte bef, witte teentjes, mist een stukje uit zijn linkeroor en heeft een hangbuik.

Bas is 15 jaar oud en zijn baasjes missen hem enorm. Hij woont in de Sweelinckstraat 21 in de Hornmeer.

Wie iets weet over Bas wordt verzocht contact op te nemen met Belia Peters via 06-12673002.