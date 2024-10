Irene van Gelder winnaar Groot Aalsmeers Dictee

Aalsmeer – Met slechts acht fouten op een totaal van zeventig dicteewoorden is Irene van Gelder de winnaar van het Groot Aalsmeers Dictee 2024. Team Hof sleepte de teamprijs in de wacht en de leukste verschrijving was ‘zwachtelen’ in plaats van ‘sfagnum’. Voor het bepalen van winnaars waren er maar liefst in twee categorieën ‘shoot-outs’ nodig om te bepalen wie bij een gelijk aantal fouten de juiste schrijfwijze had. Dorpsdichter Marcel Harting bracht de primeur van zijn dicteegedicht en oogstte daarmee een welgemeend applaus.

Record

“Blijf meedoen”, moedigde winnaar Irene van Gelder de 38 deelnemers aan het Groot Aalsmeers Dictee aan toen zij de hoofdprijs in ontvangst nam uit handen van voorlezer Gido Oude Kotte, de burgemeester van Aalsmeer. Zij schreef slechts acht woorden niet goed en dat is een record in de geschiedenis van het Groot Aalsmeers Dictee. Tweede werd Mariska de Graaf met tien fouten en derde Miekje Hoffscholte met twaalf fouten. Daar was een shout-out voor nodig, want ook Dorry Omtzigt had slechts twaalf fouten. “Dat geeft aan hoe spannend het was”, aldus voorzitter Annemarie Braakman van de organisatie. De winnaar van vorig jaar, Arjen Vos, maakte toen veertien fouten. Hij schreef de editie 2024 met als thema ‘Leef’. Oude Kotte merkte op dat Marcel Harting opvallend veel meer schreef dan de andere mededingers. En inderdaad, in zijn gedicht verwerkte hij verschillende woorden en begrippen uit het dictee. Hoofdsponsor Ben Schoenmaker trapte de avond in het Flower Art Museum af met een leuke verhandeling over het belang van het juiste gebruik van taal.

Weer leuke verschrijvingen

De tweede shoot-out was nodig om de winnaar te bepalen in de categorie teams. Derde in dit klassement werd team Philippa. Team Hof, met Miekje en Joost Hoffscholte en Aad Hofland versloeg in de shoot-out De Notenkrakers met Wilma Schoenmaker, Annigje Leighton en Mariska de Graaf. Het team van negen nakijkers noteerde weer verschillende verschrijvingen en uiteindelijk viel de keuze op ‘zwachtelen’ in plaats van ‘sfagnum’. “Daar had ik nog nooit van gehoord”, aldus de winnaar, die werkzaam was in de medische sector in Aalsmeer. De ‘Koe(h)le Köhlers’ werd verkozen als het leukst uitgedoste team, dat vanwege hun 56-jarig huwelijk op 11 oktober als bruidspaar met baby het taaltechnisch toneel in het Flower Art Museum betrad.

‘Buurts’ dialect

Enthousiast deden de schrijvers mee aan de ‘knipoogtaalquiz’ die refererend aan de auteur van het dictee was uitgebreid met een ‘Vossenjacht’. Jolijn Philippa won in deze categorie de eerste prijs. Jaap Overbeek bleek de beste kenner van de ‘vergeetwoorden’ en Barbara Eveleens was het meest op de hoogte van het inmiddels verdwenen Aalsmeerse ‘Buurts’ dialect. “Het in herinnering houden van het dialect is tekenend voor de band die we koesteren met onze gemeente Aalsmeer”, lichtte Braakman toe. “Het was dit keer een spannend dictee en tegelijk ook weer ontspannend”, concludeerde zij na afloop.

Foto: De prijswinnaars van het Groot Aalsmeers Dictee 2024 met vijfde van rechts winnares Irene van Gelder, links van haar Mariska de Graaf (2) en rechts Mieke Hoffscholte (3). Geheel rechts burgemeester Oude Kotte met een mooi boeket hortensia’s. Foto: aangeleverd