iPad-tekeningen in De Boswinkel

Amstelland – Op de ronde muur beneden in De Boswinkel hangen kleurrijke iPad-tekeningen die kunstenares van Marijke van Oostrum van het Amsterdamse Bos maakte.

De tekeningen maakt Marijke met een programma waar ze met kleuren en verschillende pennen werkt. De tekeningen zijn te koop, meerdere formaten zijn mogelijk. De tekeningen zijn te bezichtigen tot en met september.

De Boswinkel (Bosbaanweg 5) in het Amsterdamse Bos is iedere dinsdag tot en met zondag geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Bel voor meer informatie 020-2517840 of kijk op www.amsterdamsebos.nl