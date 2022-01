Inzamelingsactie Vomar voor Voedselbank groot succes

Amstelland – De inzamelingsactie van Vomar Voordeelmarkt voor de Voedselbank in december 2021 is een groot succes geweest. Vomar kan daarom, mede namens haar klanten, in totaal 112.672 producten doneren aan de Voedselbank. Jim Zwanenburg, Financieel Directeur van Vomar, reikte een symbolische cheque uit aan de Voedselbank waarop het aantal producten bekend werd gemaakt.

Bij Vomar konden klanten gedurende ruim vier weken een boodschapje extra doen voor de Voedselbank door één of meerdere waardebonnen te laten scannen bij de kassa. Zo konden er onder andere spaghetti, rijst, houdbare melk en soep gedoneerd worden. Vomar heeft het aantal gedoneerde producten aangevuld tot 112.672 producten. Alle gedoneerde producten worden in het Distributiecentrum van Vomar verzameld om te doneren aan de Voedselbank. Op deze manier wordt onnodig transport voorkomen. De ingezamelde producten komen terecht bij huishoudens binnen het marktgebied van Vomar.

Joep Wijffels en Marlies van Elst van de Voedselbank reageerden zeer verheugd op de donatie: “Dankzij de donatie van Vomar kunnen we de komende tijd heel veel gezinnen extra ondersteunen. Wij zijn erg blij met deze donatie van Vomar en haar klanten.” Ook Jim Zwanenburg, Financieel Directeur van Vomar, is heel tevreden over de opbrengst: “Onze klanten hebben ruimhartig gedoneerd, wij zijn verheugd deze mooie donatie te kunnen doen.”

Foto: Jim Zwanenburg en Julia Kamphuis van Vomar Voordeelmarkt overhandigen de cheque aan Joep Wijffels en Marlies van Elst van de Voedselbank.