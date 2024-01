Inzameling punten en munten door Lions

Haarlemmermeer – Waar liggen nog de laatste D.E. koffie punten en oude munten? Met deze vraag worstelen de Lionsclub Haarlemmermeer terwijl de actie nu alweer bijna ten einde is. Ze maken zich zorgen omdat het record van vorig jaar van 2.7 miljoen Douwe Egberts punten en 145 kilo aan munten en veel bankbiljetten nog niet in zicht is.

Maar de Lions mannen hebben toch nog goede hoop op dat het goed gaat komen. Daarbij het verzoek aan alle lezers om de tam tam van mond tot mond reclame in werking te zetten. De inleveractie duurt nog tot 17 januari, dus nog ruim een week om de zorgvuldige gespaarde punten en munten te doneren in één de 40 inleverdozen (alles in 1 doos), die staan in een aantal supermarkten, kerken, verzorgingshuizen en 27 Dorpshuizen van Maatvast.

Ook spaarders uit de randgemeenten zijn welkom om de opbrengst groter te maken. De doelen zijn pakken koffie voor de Voedselbank Haarlemmermeer. Iedere 630 punten is goed voor 1 pak Douwe Egberts koffie. De opbrengst van het oud en vreemd geld is bestemd voor oogoperaties en voor opleiding van oogartsen in de derde wereldlanden. Voor slechts 15 euro kan een blinde weer zien. De Lions willen eventueel de punten en munten bij u ophalen. Graag dan even een berichtje aan Wout Nederveen via: 06-10794144.