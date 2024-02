Meedenken over verbeteren van het Oude Spoor

De Ronde Venen – Gemeente De Ronde Venen onderzoekt de mogelijkheden voor herinrichting van het Oude Spoor. Het gaat om het gedeelte tussen de Rondweg in Mijdrecht en de Ir. Enschedeweg in Wilnis (N212). Veel inwoners gebruiken en waarderen het Oude Spoor en de gemeente vindt het belangrijk om met hen in gesprek te gaan om te horen wat zij belangrijk vinden om te behouden en verbeteren.

Bijeenkomst in de Willisstee op 12 februari, 19.30 – 21.00 uur

Inwoners en andere belanghebbenden zijn op 12 februari van harte welkom in de Willisstee om mee te denken over herinrichting van het Oude Spoor en aan te geven wat zij belangrijk vinden. De bijeenkomst start met een presentatie over de aanpak van het project. Vervolgens is er gelegenheid om in kleinere groepen in gesprek te gaan over diverse onderwerpen.

Mogelijkheden voor herinrichting

Het Oude Spoor is een populaire wandelroute. Gemeente De Ronde Venen wil met een andere inrichting het gebied toegankelijker maken voor meer mensen. Zoals een veilige fietsverbinding tussen Wilnis en Mijdrecht (gescheiden van het wandelpad), zodat minder fietsers gebruik hoeven te maken van de fietspaden langs het bedrijventerrein en kinderen veilig naar school kunnen fietsen. Maar ook verbetering van het wandelpad, zodat het toegankelijk wordt voor mensen die minder goed ter been zijn, of met een kinderwagen willen wandelen. Toevoeging van beplanting kan de biodiversiteit van dit gebied verbeteren en het aantrekkelijker maken voor vogels en insecten.

In gesprek met belanghebbenden

Om een plan te maken voor een eventuele herinrichting hoort de gemeente graag van inwoners en andere belanghebbenden hoe zij het Oude Spoor nu beleven en welke aandachtspunten en wensen zij hebben. Wethouder Anja Vijselaar (Mobiliteit): “De bestaande kwaliteiten van dit gedeelte van het Oude Spoor, zoals de natuur en de herdenkingsplaats voor Robert Moulton, zijn belangrijk om te behouden. Daarnaast willen we ook nieuwe kwaliteiten toevoegen, zoals een toegankelijke wandelroute, een veilige fietsverbinding en meer beplanting. We gaan graag in gesprek met inwoners om tot een passende invulling van het gebied te komen.”

Aanmelding

Wie interesse heeft om de bijeenkomst bij te wonen kan zich aanmelden via www.derondevenen.nl/oudespoor